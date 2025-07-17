Tekirdağ'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarköy ilçesinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ve ormanlık alana sıçradı. 42 saat süren mücadele sonrası yangın kısmen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın 42. saatte kısmen kontrol altına alındı.

15 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. Tarım arazilerinden ormanlık alana sıçrayan alevlere, havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale etti. Zaman zaman yerleşim alanlarına yaklaşan yangın nedeniyle 2 mahallede tedbir amaçlı tahliyeler yapıldı. Ekiplerin aralıksız müdahalesiyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, geniş bir alanın kül olduğu yangın bölgesi havadan görüntülendi. Yanan alanın büyüklüğü ve doğaya verdiği tahribat havadan net şekilde gözlemlendi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Şizofreni hastası, yatalak hastanın gözlerini oydu! İlk vukuatı değil

Yatalak hastanın gözlerini oydu! Üstelik ilk vukuatı değil
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz

ABD'den Suriye açıklaması geldi! Netanyahu bu kez yalnız kalacak gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.