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Tekirdağ'da Tarihi Eser Niteliğinde Kıyafet Ele Geçirildi

Tekirdağ'da Tarihi Eser Niteliğinde Kıyafet Ele Geçirildi
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Malkara ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bir kıyafeti bir aracın içinde buldu. İki şüpheli gözaltına alındı ancak ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen bir kıyafet ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Malkara ilçesi Gazibey Mahallesi'nde ikamet eden Ö.T. ve T.T. isimli şahısların ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan kıyafet bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahısların kullandığı araç durdurularak Kom Şube Müdürlüğü ve Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama yapıldı. Aramada, tarihi ve etnografik eser niteliği taşıdığı iddia edilen 1 adet kıyafet ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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