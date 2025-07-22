Tekirdağ'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 256 Obje Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 256 tarihi obje ve çeşitli materyaller ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde düzenlenen operasyonda 256 adet tarihi obje ve çeşitli materyaller ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince tarihi eser kaçakçılığı faaliyetlerine karşı Kapaklı ilçesinde yapılan çalışmalarda; 256 adet obje ve madeni para, 2 adet Osmanlı merasim süngüsü, 1 adet çakmaklı tüfek, 1 adet yüzük objesi ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir.
Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa