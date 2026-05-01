Haberler

Tekirdağ'da taklalar atan otomobilin fuar alanına uçtuğu kaza kamerada

Tekirdağ'da taklalar atan otomobilin fuar alanına uçtuğu kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilin fuar alanında bulunan biçerdövere çarptığı kaza kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilin fuar alanında bulunan biçerdövere çarptığı kaza kameraya yansıdı. Ağır yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, gece yarısı İstanbul Caddesi Çorlu Yeni Sanayi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne seyreden Emir B. (25) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Fuar alanına giren otomobil, takla atarak bir biçerdövere çarptı. Feci kazada ağır yaralanan Emir B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan

Yok artık daha neler! Sen ne yaptın öyle Uğurcan
'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz

Son bölüme damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
Nereden nereye! Bir dönemin yıldızı şimdilerde çöpten yiyecek topluyor

Nereden nereye!

Yakının ölüm haberi üzerine hastanede tabancayla ateş açtı, gözaltına alındı

Ölüm haberini alınca silahla ameliyathaneyi bastı
Yıllar sonra Ricardo Quaresma ile aynı pozu verdi! Herkes aynı yorumu yaptı

Yıllar sonra aynı pozu verdiler!

Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı