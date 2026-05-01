Tekirdağ'da taklalar atan otomobilin fuar alanına uçtuğu kaza kamerada
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobilin fuar alanında bulunan biçerdövere çarptığı kaza kameraya yansıdı. Ağır yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.
Kaza, gece yarısı İstanbul Caddesi Çorlu Yeni Sanayi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne seyreden Emir B. (25) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Fuar alanına giren otomobil, takla atarak bir biçerdövere çarptı. Feci kazada ağır yaralanan Emir B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ