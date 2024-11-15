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Tekirdağ'da Tabanca ile Vurulan İki Kız Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde evde tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yağmur E. ve Kübra Rabia Y. yaşamını yitirdi. Olay, Yağmur E.'nin işe gitmemesi üzerine arkadaşlarının durumunu bildirmesiyle ortaya çıktı. Sağlık ekipleri, Yağmur E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı Kübra Rabia Y. hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'da feci olay: evde tabanca ile vurulan iki kız hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde evde tabanca ile vurulmuş halde bulunan Yağmur E. ve Kübra Rabia Y. yaşamını yitirdi.

Olay, Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak'taki bir evde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Bir kadın kuaföründe çalışan Yağmur E.'nin işe gitmemesi üzerine arkadaşları durumu ailesine bildirdi. İnşaat ustası olan baba ve tekstil fabrikasında çalışan anne, kızlarına ulaşamayınca üst kattaki komşularından yardım istedi. Komşu, ailenin verdiği yedek anahtar ile eve girdiğinde Yağmur E. ve Kübra Rabia Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. Bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekipleri, Yağmur E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olarak Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Rabia Y. ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.'nin cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Savcılık ve polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Kızların ölüm nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Tekirdağ'da Tabanca ile Vurulan İki Kız Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
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