Tekirdağ'da Sokak Çetelerine Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Tekirdağ'da Sokak Çetelerine Yönelik Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 4000 kullanımlık bonzai, 27 uyuşturucu hap ve 11 av fişeği ele geçirildi. Emniyet, gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı mücadeleye devam edeceğini duyurdu.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sokak çetelerine yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede gençleri hedef alan sokak çetelerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda 4 bin kullanımlık bonzai emdirilmiş peçete, 27 adet uyuşturucu hap ve 11 adet av fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Gençlerimizi zehirleyen, geleceğini karartan zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız kesintisiz devam edecektir" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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