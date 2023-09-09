Tekirdağ'da silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kıraathanede meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.