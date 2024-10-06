Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Silahlı Kavga: Cinayet Anı Güvenlik Kamerasında

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir kişiyi öldüren ve iki kişiyi yaralayan silahlı kavga, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. Olay sırasında yaşananlar detaylı olarak kaydedildi.

Tekirdağ'da cinayet anı kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçtiğimiz gece bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı silahlı kavga, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece saat 23.00 sıralarında Muradiye Mahallesi Kaymakam Erol Okyay Caddesi üzerinde içkili bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre; Semih K. adlı şüpheli şahıs, daha önceden aralarında husumet bulunan kişilere ateş açtı. Vücuduna kurşun isabet eden husumetlisi Hazar Erdem T. ise belinden silahını çekerek, Semih K.'nın yanındaki Mert Gülmez'i sırtından vurdu. Ağır yaralanan Mert Gülmez olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan zanlı Hazar Erdem T. ile Şener G. ise hastanede tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan Semih K. ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde; Semih K.'nın Hazar Erdem T.'ye ateş ettiği, Mert Gülmez'in Semih K.'yı durdurmak istediği ve olay yerinden uzaklaşması için ittirdiği, bacaklarından vurulan Hazar Erdem T.'nin ise yerdeyken belindeki silahını çıkararak; olay yerinden kaçmak isteyen Semih K. ile yanındaki Mert Gülmez'e ateş açtığı, kurşunlardan birinin Mert Gülmez'in sırtına isabet ettiği anlar yer alıyor.

Tekirdağ'da Silahlı Kavga: Cinayet Anı Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜBERRA BAŞTUHAN - 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Yerel Haberler Politika Tekirdağ Güvenlik 3-sayfa Muratlı Cinayet Kavga Suç

Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu

Kimseyle tek kelime etmeyen cani fırına uğrayıp bu soruyu yöneltmiş

 Edirnekapı Surları'ndaki vahşetin ardından yüzlerce kadın sokağa indi

Surlardaki vahşetin ardından yüzlerce kadın soluğu sokaklarda aldı

 İsrail'den Lübnan'a yeni hava saldırısı

İsrail'den dünyanın gözü önünde yeni katliam! Ağır bombardıman başladı
İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu

Sedat Peker'e aylar sonra paylaşım yaptıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title