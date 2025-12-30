Haberler

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının benzin kaçağından kaynaklanmış olabileceği bildirildi. Olayda yaralanan olmadı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Kapaklı ilçesi Yeni Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınar Bulvarı üzerinden Yeni Sanayi Kavşağı'na doğru seyir halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Durumu gören vatandaşlar olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kontrol altında aldı.

Yangında araç kullanılmaz hale gelirken, yangının benzin kaçağından olabileceği öğrenildi. Araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırılırken olayda yaralanan olmadı. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

