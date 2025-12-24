Haberler

Başıboş köpeğe çarpan aracın sürücüsü yaraladı

Başıboş köpeğe çarpan aracın sürücüsü yaraladı
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araç yola fırlayan başıboş köpeğe çarparak sürücüsünün yaralanmasına neden oldu. Sürücü hastaneye kaldırıldı, köpek olay yerinden kayboldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki aracın yola çıkan başıboş köpeğe çarpması sonucu sürücüsü yaralandı.

Kaza, Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde Çorlu'dan Yenice Mahallesi istikameti 2. kilometrede meydana geldi. Yenice yönüne seyreden G.G. idaresindeki hafif ticari araç iddiaya göre, bir anda yola fırlayan köpeğe çarptı. Kazada yaralanan sürücü G.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Köpek olay yerinden kayboldu

Kazayla ilgili konuşan araçtaki yolcu, "Yoldan geçen başıboş bir köpeğe çarptık. Araçta maddi hasar meydana geldi. Kazadan sonra da köpek olay yerinden uzaklaştı. Şoför arkadaşımız tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi ve sağlık durumu iyi" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

