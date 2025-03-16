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Tekirdağ'da Sazlık Alanında Yangın Paniğe Neden Oldu

Tekirdağ'da Sazlık Alanında Yangın Paniğe Neden Oldu
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sazlık alanında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılma ihtimaline karşı paniğe yol açtı.

Muratlı ilçesine bağlı Kırkkepenekli Mahallesi'nde baraj çevresinde bulunan sazlık alan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kara dumanın gökyüzünü kapladığı anlar ise cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı.

Yangını gören çiftçilerin ihbarı üzerine yangın bölgesine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederken, jandarma güçleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, bir müddet soğutma çalışması da yapıldı. Yangında, yaklaşık 20 dönümlük sazlık alan zarar gördü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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