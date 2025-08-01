Tekirdağ'da Sandalye ile Kavga: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ Çorlu'da bir kişi, tartıştığı şahsın kendisine küfür ettiği iddiasıyla başında sandalye kırdı. Kanlar içinde kalan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Salih Omurtak Caddesi üzeri Atatürk Meydanı yakınlarındaki Park Kafe'de meydana geldi. İddiaya göre, H.Y., çay bahçesinde oturan M.K.'nın yanına yaklaşarak henüz bilinmeyen bir nedenle laf attı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili birbirine girdi. Kendisine küfür edildiğini öne süren M.K. öfkesine hakim olamayarak H.Y.'nin başına sandalye ile vurdu.

Komiser hemen araya girdi

Yaralanan H.Y. kanlar içinde kaldı. Çıkan kavga, çevrede bulunan komiserin araya girmesiyle önlendi. Yaralı H.Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ