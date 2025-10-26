Haberler

Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Tekirdağ'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir çiftlikte düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir çiftliğe düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene ilçesinde bir çiftlikte ruhsatsız silah bulundurulduğu yönünde istihbarat aldı. Belirlenen adrese yapılan operasyonda, 6 av tüfeği, 2 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.A. ve A.A. isimli şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince çıkarıldıkları mahkemece her iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Kabus bitmedi! AKOM'dan yeni uyarı, ikisi birden geliyor

Kabus bitmedi, yarına dikkat! İkisi birden bastıracak
Kağıthane'de sokak ortasında cinayet: Genç kadın kurşun yağmuruna tutuldu

Kurşun yağmuruna tutulan genç kadın hayatını kaybetti
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturmasında ifade vermek için adliyede

"Casusluk" soruşturmasında kritik gün! İmamoğlu adliyede
Yasak olmasına rağmen yapıyorlar! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın

Pes dedirten sapkınlık! Gelen son görüntünün rezilliğine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.