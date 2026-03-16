Tekirdağ'da park halindeki tır alev alev yandı

Tekirdağ'da park halindeki tır alev alev yandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki bir tırda çıkan yangın, şoförün dumandan etkilenmesine neden oldu. Şoför, yangının ardından hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da park halindeki bir tır alev alev yanarak hurdaya döndü. Yangına uykuda yakalanan şoför, dumandan etkilenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Olay, önceki gün Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Yulaflı Caddesi üzerindeki Çorlu Kamyon Garajı'nda meydana geldi. Park halindeki tırın kabin bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kabinde uyuduğu sırada yangını fark eden Eyüp Oba, can havliyle araçtan atlayarak yanmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine bölge itfaiye ekipleri sevk edildi. Çorlu itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen tır şoförü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın sonrası tır kabini hurda yığınına döndü. Yangının sigorta kutusundan çıkmış olabileceği öne sürüldü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
