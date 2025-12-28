Kazada zarar gören otoyol plaka tanıma sistemi direği yenilendi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçtiğimiz temmuz ayında vinçli bir kamyonun çarpması sonucu zarar gören otoyol plaka tanıma sistemi direği, yapılan çalışmaların ardından yenilenerek tekrar hizmete alındı.

Olay, Atatürk Caddesi üzerinde, İstiklal–Kurtpınar Mahallesi sınırlarında Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana gelmişti. Seyir halindeki kamyonun üzerindeki vinç, yol üzerindeki otoyol plaka tanıma sistemi direğine çarpmış, çarpmanın etkisiyle direk eğilerek tehlike oluşturmuştu. Güvenlik gerekçesiyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılmış, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmamıştı.

Yaşanan kazanın ardından ilgili kurumlar tarafından başlatılan onarım çalışmaları kapsamında, hasar gören direk yerinden sökülerek yerine yenisi takıldı. Yeni plaka tanıma sistemi direği montajının ardından gerekli ayarlamalar yapılarak sistem yeniden aktif hale getirildi.

Yetkililer, benzer kazaların yaşanmaması için sürücülerin özellikle yüksek araçlarla seyir halindeyken daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. - TEKİRDAĞ