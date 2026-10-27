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Tekirdağ'da otomobilde sıkışan kadın sürücüye yoldan geçen doktor ilk müdahale etti

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Tekirdağ'da otomobilde sıkışan kadın sürücüye yoldan geçen doktor ilk müdahale etti
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Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobilin refüje ve aydınlatma direklerine çarpmasıyla araçta sıkışan kadın sürücüye yoldan geçen bir doktor ilk müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralı sürücü, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobilin elektrik direklerine ve refüje çarptığı kazada araçta sıkışan kadın sürücünün yardımına, yoldan geçen bir doktor koştu. Doktorun ilk müdahalede bulunduğu yaralı sürücü, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Süleymanpaşa ilçesine 5 km kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.T. idaresindeki 22 FE 742 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje ve aydınlatma direklerine çarparak durdu.

İlk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan kadın sürücünün yardımına, yoldan geçen bir doktor ve çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, güzergahtan geçen bir ambulans da yeni ekipler gelene kadar müdahaleyi sürdürdü.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis olay yerinde çalışma yaparak kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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