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Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi hafif yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi hafif yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Malkara-Tekirdağ yolu Yukarıkılıçlı Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Ö.G. idaresindeki 16 KEG 22 plakalı otomobil, kavşaktan yola çıkan E.K. yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi ise hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Ö.G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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