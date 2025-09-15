Haberler

Tekirdağ'da Otomobil Ev Bahçe Duvarına Çarptı

Tekirdağ'da Otomobil Ev Bahçe Duvarına Çarptı
Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmadı, ancak mahalle sakinleri hız kesici kasis talep etti.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil, kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye Mahallesi Donatım Sokak üzerinde gerçekleşti. Henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebepten sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında S.G. adlı vatandaşa ait evin bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ve bahçe duvarında hasar meydana gelirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Mahalle sakinleri, aynı bölgede zaman zaman benzer kazaların yaşandığını ifade ederek; muhtemel can kayıplarının önüne geçilmesi için Donatım Sokak üzerine hız kesici kasis yapılmasını talep etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
