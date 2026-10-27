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Tekirdağ'da otomobil 3 aydınlatma direğine çarptı, kadın sürücü hafif yaralandı

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Tekirdağ'da otomobil 3 aydınlatma direğine çarptı, kadın sürücü hafif yaralandı Haber Videosunu İzle
Tekirdağ'da otomobil 3 aydınlatma direğine çarptı, kadın sürücü hafif yaralandı
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İstanbul-Tekirdağ karayolu Gazioğlu Kavşağı'nda sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, orta refüj ve 3 aydınlatma direğine çarptı. Emniyet kemeri takılı olduğu belirtilen kadın sürücü hafif yaralanırken, hurdaya dönen otomobil çekiciyle kaldırıldı.

İstanbul-Tekirdağ karayolu Gazioğlu Kavşağı'nda yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarptıktan sonra 3 aydınlatma direğine çarptı. Emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen kadın sürücü kazada hafif yaralandı.

Kaza, İstanbul-Tekirdağ karayolu üzeri Gazioğlu Kavşağı'nda Süleymanpaşa ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinden Tekirdağ yönüne seyir halinde olan 22 FE 742 plakalı otomobil sürücüsü, sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje, ardından refüjde bulunan 3 aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sırasında hurdaya dönen otomobilin hava yastıklarının açıldığı, emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen kadın sürücü hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Polis Trafik Bölge ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, hurdaya dönen otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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