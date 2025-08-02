Tekirdağ'da Orman Yangını: 1 Kişi Gözaltında

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Uçmakdere Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangının, Uçmakdere yolunun hemen kenarında bulunan bir depo civarında başladığı tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 75 yaşındaki M.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ