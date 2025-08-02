Tekirdağ'da Orman Yangını: 1 Kişi Gözaltında

Tekirdağ'da Orman Yangını: 1 Kişi Gözaltında
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Uçmakdere Mahallesi'nde çıkan orman yangını nedeniyle 75 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Uçmakdere Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangının, Uçmakdere yolunun hemen kenarında bulunan bir depo civarında başladığı tespit edildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 75 yaşındaki M.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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