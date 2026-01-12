Haberler

Şarköy'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Şarköy'de taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 12 Ocak 2026 tarihinde eğitim-öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı.

Tekirdağ'ın şarköy ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Şarköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları doğrultusunda alınan tedbirler kapsamında, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, taşımalı eğitim dışında kalan öğrenciler için eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu

Kayıp yaşlı adamın bulunduğunda ağzından çıkan ilk söz yürek burktu
16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro

Profesyonel sözleşmeyi imzaladı, serbest kalma bedeli 100 milyon euro
Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi

Uzatmalarda tam 3 gol! İşte Süper Kupa'nın şampiyonu
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası
300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı

300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı
Görüşmeler başlıyor! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

Görüşmeler başlıyor! Hakan Çalhanoğlu imza atmaya çok sıcak