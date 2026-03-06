Haberler

Okul servisine çarpmamak için motosikletten düşüp metrelerce savruldular: O anlar kamerada

Okul servisine çarpmamak için motosikletten düşüp metrelerce savruldular: O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da bir okul servis minibüsü ile motosikletin karıştığı kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Kazanın detayları ve yaralıların durumu hakkında bilgiler paylaşıldı.

Tekirdağ Çorlu'da okul servis minibüsüyle motosikletin karıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Cem Evi yakınlarında meydana geldi. Cem Evi yönüne seyreden O.T.'nin (19) kullandığı motosiklet, bağlantı yolundan caddeye dönüş yapan okul servisini görünce bir anda manevra yaptı.

Motosiklet sürüklenerek servis minibüsüne çarparken, üzerinden düşerek savrulan motosiklet sürücüsü O.T. ve arkasında bulunan Z.A. ise yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücü ve yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen motosiklet ise çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak yedi emin otoparkına konuldu.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

7. günde bir ilk! Denklem değiştiren silah ülkenin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi
Savaş devam ederken dünya bu ihaneti konuşuyor

Bu kucaklama boşuna değilmiş: Netanyahu istediğini aldı
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Aslıhan Turan'ın otomobili ve çantası fiyatıyla gündem oldu

Onu görenler dönüp bir daha baktı! Hem arabası hem çantaları dillerde