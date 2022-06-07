Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Haberler

Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 4 yaralı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 4 lise öğrencisi yaralandı. Kaza, Malkara-Keşan karayolu üzeri Haliç Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cemal G. idaresindeki 22 RT 220 plakalı öğrenci servisi, Haliç Mahallesi kavşağına geldiği sırada Hakkı B. yönetimindeki 59 LS 717 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle öğrenci servisinde bulunan 10 öğrenciden 4'ü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Arda G. (18), Hilal E. (16), Sudenaz Ç. ve Yiğit Ş. sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Erdi Kuru - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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