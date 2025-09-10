Haberler

Tekirdağ'da Odun Yüklü Tırda Yangın Söndürüldü

Tekirdağ'da Odun Yüklü Tırda Yangın Söndürüldü
Olay, İstanbul-Tekirdağ yolu Namık Kemal Mahallesi Atatürk Ormanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş. idaresindeki 17 AFE 986 plakalı odun yüklü tırın balatalarında yangın başladı. Yolda yükselen dumanlar, tırın lastiklerinden yayılarak aracı kaplamaya başladı. Araç emniyet şeridine çekildi. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar dumanlara müdahale ederken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar yaşanmadı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
