Tekirdağ'da Narkoz Gazı Üretim Fabrikasında Patlama: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan narkoz gazı üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde narkoz gazı üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Avrupa Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve narkoz gazı üretimi yapılan fabrikada öğle saatlerinde narkoz gazı tankında yaşanan patlama sonrası 2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İşçilerin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.
Öte yandan, olayda sağ kurtulan 2 işçinin de ifadesine başvurulacak.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa