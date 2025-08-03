Tekirdağ'da Narkoz Gazı Üretim Fabrikasında Patlama: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Narkoz Gazı Üretim Fabrikasında Patlama: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan narkoz gazı üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti. Cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde narkoz gazı üretimi yapılan fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 2 işçinin cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Avrupa Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren ve narkoz gazı üretimi yapılan fabrikada öğle saatlerinde narkoz gazı tankında yaşanan patlama sonrası 2 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. İşçilerin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla Çorlu Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

Öte yandan, olayda sağ kurtulan 2 işçinin de ifadesine başvurulacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ATM'de parası sıkışanlar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi 'pes' dedirtti

ATM bozuldu sanmayın! Dolandırıcıların yeni yöntemi "pes" dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PKK'ya silah bırakmayın baskısı! Öcalan, 3 ülkenin adını verdi

PKK'ya silah bırakmayın baskısı! Öcalan, 3 ülkenin adını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.