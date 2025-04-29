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Tekirdağ'da Motosikletli Kaza: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da Motosikletli Kaza: Sürücü Yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde minibüsle çarpışan motosiklet kontrolünü kaybederek tabelaya çarparak devrildi. Motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da Çorlu'da minibüsle çarpışarak kontrolden çıkan motosikletli tabelaya çarparak durabildi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri Kardeş Sokak yol ayrımında meydana geldi. SGK ışıklar istikametine seyreden T.A.'nın kullandığı motosiklet, Kardeş Sokağa sapan servis minibüsüyle çarpıştı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli tabelaya çarparak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü T.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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