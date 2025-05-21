Tekirdağ'da Motosiklet Yaya Geçidinde Adama Çarptı

Tekirdağ'da Motosiklet Yaya Geçidinde Adama Çarptı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı bir kişi yaralandı. Olay, Salih Omurtak Caddesi'nde meydana geldi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Tekirdağ'da motosiklet yaya geçidinde adama çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden geçerken motosikletin çarptığı bir kişi yaralandı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi üzeri Eski Gaziler Parkı mevkiinde meydana geldi. Otogar istikametine seyreden İ.E.'nin kullandığı motosiklet, yaya geçidinden geçen yaya İ.Ç.ye çarptı. Kazada yaralanan İ.Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
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