Tekirdağ'da Motosiklet ve Traktör Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Motosiklet ve Traktör Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolunda meydana gelen kazada, motosikletin traktöre çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolunun Müsellim kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; M.M.S. sevk ve idaresindeki motosikletin önünde seyreden traktöre çarpması sonucu kaza yaşandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapıldı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet ekipleri ise yol üzerinde trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı diğer şeritten verildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
4 ilde acele kamulaştırma kararı

4 ilde acele kamulaştırma kararı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrim Özkan ve Lucas Torreira yine ayrıldı

Yine ayrıldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.