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Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Yaralı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının durumu bildirilmedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı üzerinde Dr. Tekin Gürmen Parkı mevkiinde meydana geldi. Yokuş aşağı seyreden Ayberk A. idaresindeki 34 CGZ 632 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Erhan K.'nin (19) kullandığı 59 AIH 759 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Erhan K. yaralandı. Yaralı motosikletli kurye, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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