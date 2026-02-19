Haberler

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre; Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesinde H.C. idaresindeki otomobil ile Y.T. yönetimindeki motosiklet kavşakta çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza mahallinde güvenlik önlemi alan emniyet ekipleri, trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
