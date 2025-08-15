Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; İsmail D. yönetimindeki 16 BEU 863 plakalı motosiklet ile Özcan D. idaresindeki 39 TH 613 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İsmail D. yere savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde trafik güvenliğini sağlarken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Şimşek görmesin! TOGG'u garaja çekip lüks araçla Anadolu turuna çıktı

Bakan Şimşek görmesin! TOGG garajda, lüks araç yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den ayrılık iddialarına inat tatil pozu

Plajdan paylaştığı fotoğraflarla ayrılık iddialarına yanıt verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.