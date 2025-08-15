Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosiklet ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; İsmail D. yönetimindeki 16 BEU 863 plakalı motosiklet ile Özcan D. idaresindeki 39 TH 613 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İsmail D. yere savrularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde trafik güvenliğini sağlarken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ