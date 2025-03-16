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Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Tekirdağ'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi üzerinde hemzemin geçit mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Fuat G. (25) yönetimindeki 59 AKN 985 plakalı motosiklet ile Birtan M. (41) idaresindeki 59 ABA 169 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosikletli sürücü Fuat G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Emniyet ekipleri ise kaza mahallinde trafik güvenliğini sağladı. Trafik akışı tek şeritten verildi. Trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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