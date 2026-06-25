Tekirdağ'da motosiklet yayaya yol veren araca çarptı

Tekirdağ'da yayaya yol vermek için yavaşlayan araca arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Alipaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Asri Mezarlık mevkiinde meydana geldi. Orion istikametine seyreden Salih Ö. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden geçen yayaya yol vermek için yavaşladı. Bu sırada aynı yönde seyreden Samet A.'nın kullandığı motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Samet A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Samet A.'nın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı