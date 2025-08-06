Tekirdağ'da Motosiklet Kullanıcılarına Yönelik Denetimler Sıklaştı

Tekirdağ'da Motosiklet Kullanıcılarına Yönelik Denetimler Sıklaştı
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Kapaklı ilçesinde emniyet ekipleri, artan motosiklet kullanımı ve kural ihlallerine karşı denetimlerini artırdı. Yıldızkent Köprülü Kavşağı'nda yapılan kontrollerde kask kullanımı ve ehliyet denetimleri yapıldı. Denetimlerin amacı, trafik güvenliğini sağlamak ve farkındalık oluşturmak.

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimler Yıldızkent Köprülü Kavşağı'nda devam etti. Emniyet ekipleri, trafik güvenliği için kontrollerin süreceğini açıkladı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede artan motosiklet kullanımı ve buna bağlı olarak yaşanan kural ihlallerine karşı denetimlerini sıklaştırdı. Son olarak Yıldızkent Köprülü Kavşağı'nda gerçekleştirilen uygulamalarda, kask kullanımı ve ehliyet kontrolleri gibi birçok konuda denetim yapıldı.

Emniyet yetkilileri, bu denetimlerin yalnızca ceza amacıyla değil, trafik güvenliğini sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını belirtti.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, motosikletlilere yönelik denetimlerin ilçe genelinde devam edeceği ve farklı bölgelerde aralıklı olarak uygulama noktalarının kurulacağı ifade edildi. Yetkililer, vatandaşlardan da trafik kurallarına uymaları ve güvenlik ekiplerine yardımcı olmaları yönünde çağrıda bulundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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