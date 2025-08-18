Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Kapaklı ilçesinde otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobile çarpmamak için manevra yapan motosiklet devrildi. Yaşanan kazada devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kapaklı-Saray yolundaki sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınar Bulvarı'ndan Kapaklı-Saray yoluna çıkan A.P. idaresindeki 34 GYL 758 plakalı motosiklet, aynı yol üzerinde ilerleyen otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrildi. Kazada yaralanan A.P. isimli sürücüyü gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
