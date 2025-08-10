Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 59 AFB 311 plakalı motosiklet, Değirmenaltı Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu devrildi. Kazada başını yere çarpan sürücü, kaskının takılı olması sayesinde ağır yaralanmaktan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı, daha sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ