Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy-Uçmakdere mevkiinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Şarköy ilçesi Hoşköy - Uçmakdere mevkiinde meydana gelen kazada, Ali Önbey'in kullandığı 59 AJC 033 plakalı motosiklet, Uçmakdere Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolden yuvarlanarak denize düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralı olarak Şarköy Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ