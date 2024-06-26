Tekirdağ'da motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde motosikletten düşen sürücü başını çarptı ve ağır yaralandı.

Kaza, sabah 05.45 sıralarında İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; henüz nedeni belirlenemeyen şekilde motosikletten düşen sürücü Y.L., başını kaldırım taşına çarparak ciddi şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ardından ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Başından yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Şahsın durumu ciddiyetini korurken, emniyet ekipleri ise kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Tek taraflı yaralamalı trafik kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ