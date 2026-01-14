Haberler

Tekirdağ'da 2 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada

Tekirdağ'da 2 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı ve polis incelemesi başlatıldı.

Tekirdağ Çorlu'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı feci kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Çırak Bayırı mevkiinde meydana geldi. Ergene ilçesi istikametine seyreden A.O.'nun kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen ve yolun sol tarafına geçiş yapan S.Ç. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü A.O. ve arkasında bulunan E.O. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, feci kaza ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Olay yerinde kazayı anı anlatan araç sürücüsü S.Ç. ise, "Ben sola sinyalimi verdim, motosiklet ise aniden çıktı" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
Ekranların yeni yıldızından sürpriz fotoğraflar: Ava Yaman'ın çocukluk halleri gündem oldu

Ekranların parlayan yıldızından çok konuşulan fotoğraflar
Mersin'de dolu yağışıyla sokaklar beyaza büründü

Bu görüntüler, Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden birinde çekildi
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı

Fethiye'de inanılmaz anlar! 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti

Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti