Hayrabolu'da motosiklet kazası: 1 ölü
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Hayrabolu-Malkara yolunda meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Arif A., direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre kaza, Hayrabolu-Malkara yolunda meydana geldi. Arif A.'nın kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek kaza yaptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı