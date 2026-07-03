Haberler

Tekirdağ'da devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı

Tekirdağ'da devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Tekirdağ'da kontrolden çıkarak devrilen motosikletteki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün Çorlu ilçesi Salih Omurtak Caddesi (Ergene yolu) üzerinde meydana geldi. Rampadan inen A.U.'nun kullandığı motosiklet, virajdı sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosikletten düşerek sürüklenen sürücü ile 1'i çocuk 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşin içinde memurlar da var! Sahte evrak çetesine operasyonda onlarca gözaltı

Operasyonu Bakan Gürlek duyurdu! İşin içinde memurlar da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş

Özgür Özel'e Madımak'ta soğuk duş
Şam Valisi İdlibi: Bombalı saldırı el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirildi

Komşudaki kan donduran facianın nedeni belli oldu
90+13'teki golleri iptal edilip elendiler! Portekiz-Hırvatistan maçında nefes kesen son

90+13'teki mucize golleri iptal edildi! Dünya Kupası'na dramatik veda
Arda Turan'ın 4 yıldaki değişimi olay oldu

4 yılda bambaşka biri oldu! Arda Turan'ın son hali bomba
İngiliz turist, eşini ve ona engel olmaya çalışan çocuklarını acımasızca darbetti

Marmaris'te turist dehşeti! Bir anda içeri dalıp acımasızca saldırdı
Öğrencilerine cinsel içerikli fotoğraf gönderen öğretmen tutuklandı

Telefondaki fotoğrafları gören polis, öğretmeni jet hızıyla tutukladı
Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti

Usta oyuncuya büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti