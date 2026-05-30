Haberler

Tekirdağ'da midibüs ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Tekirdağ'da midibüs ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Süleymanpaşa'da yolcu midibüsü ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde yolcu midibüsü ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu midibüsü, C.S. yönetimindeki 34 UK 4163 plakalı panelvan tipi hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan H.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü C.S. ile araçta bulunan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tekirdağ'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? En yakın kurmayı yanıtladı
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı

Kritik mitingde gövde gösterisi: İşte taraflarını belli eden 45 vekil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncudan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek mektup: Sizden arınmış bir ülke istiyorum

Ünlü oyuncudan Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek mektup
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti

Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
Suriye’de 13 yıllık sır çözüldü: Esad rejiminin alıkoyduğu 6 çocuk hayatını kaybetmiş

6 çocuğun sırrı 13 yılın ardından çözüldü! Kendisi ve eşi ise hala yok
Burdur'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Bayramın son gününde katliam gibi zincirleme kaza
TEM Otoyolu'nda ailenin yolunu kesip dehşet saçan cip sürücüsüne ceza yağdı

Yol kesip dehşet saçtı: Aldığı cezayı ömrünce unutamayacak
Havalimanlarında ücretsiz içme suyu hizmeti yaygınlaştırılıyor

Yolculara müjde! O hizmet tamamen ücretsiz oluyor
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun 'Göz yummayacağız' çıkışına rest

Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Göz yummayacağız" çıkışına rest