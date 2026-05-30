Tekirdağ'da midibüs ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde yolcu midibüsü ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu midibüsü, C.S. yönetimindeki 34 UK 4163 plakalı panelvan tipi hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında park halinde bulunan tıra çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta bulunan H.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü C.S. ile araçta bulunan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tekirdağ'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı