Tekirdağ'da Mezarlıktan Mermer Çalan Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Mezarlıktan Mermer Çalan Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde mezar taşlarının çalındığı ihbarı üzerine başlatılan operasyon sonucunda, 81 adet mermer mezar taşının evinin bahçesinde bulunduğu M.B. isimli şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde mezarlıktan mermer çaldığı tespit edilen bir şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu Mezarlığı'nda bazı mezar taşlarının yerinde olmadığını fark eden görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hayrabolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan incelemelerde, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen Aydınevler Mahallesi'nde M.B. isimli şüpheli tespit edildi.

Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesinde döşenmiş halde 81 adet mezar mermeri ele geçirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ

