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Tekirdağ'da Maddi Hasarlı Kaza: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Tekirdağ'da Maddi Hasarlı Kaza: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen tek taraflı kazada otomobil kullanılamaz hale geldi, şans eseri yaralanan olmadı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan kazada şans eseri kimse yaralanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, gece saatlerinde Muratlı'nın Balabanlı Mahallesi mezarlık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, T.K. idaresindeki 59 ER 779 plakalı otomobil, virajı alamayarak yoldan çıktı ve trafik levhasına çarparak tarlaya uçtu. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma ekipleri ise kaza mahallinde trafik güvenliğini sağladı. Otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı.

Tek taraflı maddi hasarlı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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