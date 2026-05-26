Haberler

Tekirdağ'da kurbanlık satış yerlerinde sıkı denetim

Tekirdağ'da kurbanlık satış yerlerinde sıkı denetim
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış yerlerinde sağlık, hijyen ve kayıt denetimlerini sıklaştırdı.

Tekirdağ'da Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık satış yerlerinde denetim ve kontroller artırıldı. Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve uygun şartlarda kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi amacıyla il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

İl ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kurbanlık hayvanların sağlık durumları detaylı şekilde incelenirken, küpe ve pasaport kontrolleri ile sevk belgeleri de kontrol ediliyor. Ayrıca satış alanlarının hijyen şartları denetleniyor.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde hayvan refahı kurallarına uyulup uyulmadığı, bulaşıcı hastalıklara karşı alınan tedbirler ve kayıt sistemine uygunluk da değerlendiriliyor. Denetimlerde yetiştiricilere gerekli bilgilendirmeler yapılarak kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Kurban Bayramı süresince vatandaşların güvenilir kurbanlık hayvanlara ulaşabilmesi için denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız devam ettirdiklerini bildirdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı

Bakan Çiftçi tahliye operasyonunda topu Kılıçdaroğlu'na attı
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem

Kılıçdaroğlu bir ismin üstünü çizdi: Onu affetmeyeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı

Savaştan kaçtı, Türkiye'de tarih yazdı
Taşıyıcı annelik davasında babaya hapis cezası! DNA testi gerçeği ortaya koydu

Taşıyıcı anne davasında hapis cezası! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu ilk röportajı verdi: İktidar yürüyüşümüz başlamıştır; arınacağız, kazanacağız

İlk röportajı verdi! Mesaj CHP'de taşları yerinden oynatacak cinsten
Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Bir aile tek molada adeta servet ödüyor

Bayram yolculuğunun gizli maliyeti! Tek molada adeta servet gidiyor
Özgür Özel, genel başkanlık mührünü Süreyya Öneş Derici'ye emanet etti

İşte Özgür Özel'in genel başkanlık mührünü emanet ettiği vekil
Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskanıp ateşe verdi

Markette akılalmaz olay! Saçlarını kıskandığı çocuğa kabusu yaşattı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne sürprizle başladı