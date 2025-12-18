Haberler

Tekirdağ'da kaçak hayvan sevkiyatına 102 bin lira ceza

Tekirdağ'da kaçak hayvan sevkiyatına 102 bin lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yol kontrolü sırasında sevk raporu, küpesi ve pasaportu bulunmayan 6 büyükbaş hayvan ele geçirildi. Olayla ilgili toplamda 102 bin lira ceza kesildi ve hayvanlar zorunlu kesime sevk edildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yol kontrolünde durdurulan bir nakil aracında sevk raporu, küpesi ve pasaportu bulunmayan 6 büyükbaş hayvan ele geçirildi, olayla ilgili 102 bin lira ceza uygulandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi İlçesi sınırları içerisinde kolluk kuvvetlerince yapılan yol kontrol denetiminde, bir nakil aracı içerisinde 6 adet büyükbaş hayvanın hayvan sevk raporu olmadan taşındığı tespit edildi. Marmaraereğlisi İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, hayvanların küpesiz, pasaportsuz, menşei belirsiz ve hayvan sevk raporsuz şekilde nakledildiği belirlendi. Bunun üzerine hayvanlar nakil aracı ile birlikte alıkonulurken, ilgililer hakkında gerekli idari işlemler yapıldı.

Yapılan işlemlerin ardından söz konusu 6 büyükbaş hayvan, İlçe Müdürlüğü personeli ve kolluk kuvvetleri nezaretinde aynı gün Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi mezbahasına zorunlu kesime sevk edildi. Olayla ilgili toplam 102 bin lira idari para cezası uygulandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Gain Medya soruşturması derinleşiyor! Sunucu Okan Karacan gözaltına alındı

Ünlü sunucu Okan Karacan gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu

Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü en sonunda buldu
Fenerbahçe'ye Berke Özer piyangosu

Fenerbahçe'ye Berke piyangosu
Trabzonspor, Fatih Tekke ile Papara Park'ta 221 gün sonra kaybetti

Dün burada 221 gün sonra bir ilk yaşandı
Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş

Sorduğu sorularla, başına gelecekleri sonuna kadar irdelemiş
title