Çayevinde kumar operasyonu: 46 bin lira ceza yediler

Çayevinde kumar operasyonu: 46 bin lira ceza yediler
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir çayevinde düzenlediği kumar operasyonunda 4 kişiye 46 bin lira ceza keserken, kumar oynanması için yer sağlayan iş yerinin sahibi hakkında da işlem başlatıldı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerince yapılan kumar operasyonunda 4 şahsa 46 bin lira ceza kesildi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Mahallesi Güven Caddesi'nde bulunan bir çayevinde kumar operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 600 lira, 106 okey taşı ve 4 ıstaka ele geçirilirken, kumar oynayan 4 şahsa 46 bin 416 lira para cezası kesildi. Ayrıca çayevinin içinde tütün mamulü tüketen 7 şahsa ise 12 bin 348 lira idari para cezası uygulandı.

İş yeri sahibi E.D. hakkında, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

