Tekirdağ'da Konut Yangını Paniğe Neden Oldu, 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Tekirdağ'da Konut Yangını Paniğe Neden Oldu, 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, 2'si çocuk 5 kişinin dumandan etkilenmesine neden oldu. Yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan konut yangını paniğe yol açarken, dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Muradiye Mahallesi Kaymakam Erol Okyay Caddesi üzerinde bir apartmanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre; elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın önce kanepeyi, ardından odayı, sonrasında ise tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Alevlere hızla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını söndürürken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangından etkilenen Gamze D. ile Ö.E.D. ve U.A.D. isimli çocuklara ve üst dairedeki R.T. ile Y.T. adlı vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı. Emniyet ekipleri ise olay yerinde çevre güvenliğini sağladı.

Yangın esnasında olay yerinde bulunan ve eve girerek 2'si çocuk 5 kişiyi yoğun dumanların arasından tahliye etmeyi başaran Özgür Karaböcek adlı vatandaş ise, içeride insanların olduğunu ve dışarıya çıkamadıklarını öğrenince içeri daldığını ve yoğun dumana rağmen vatandaşları tahliye ettiğini, çocukların ise dumandan olumsuz etkilendiğini söyledi.

Bina tahliye edildi. Soğutma çalışmasının tamamlanmasının ardından yangının kesin çıkış nedeni de araştırılmaya başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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