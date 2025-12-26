Haberler

Tekirdağ'da su kanalına düşen otomobildeki çift yaralandı

Tekirdağ'da su kanalına düşen otomobildeki çift yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili su kanalına düştü. Kazada sürücü ve eşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkarak su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'dan Muratlı yönüne seyreden M.K. idaresindeki 42 AEP 888 plakalı otomobil, ilçeye yaklaşık 1 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü M.K. ile yanındaki eşi G.K. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
'Asla birlikte olunmaması gereken erkekler' listesi paylaşan kadının videosu viral oldu

"Asla birlikte olunmaması gereken erkekler" listesi paylaştı
Ünlü markadan ölümcül hile! Manda yoğurdunda inek sütü çıktı

Bakanlık ifşa etti! Ünlü yoğurt markasından ölümcül hile
Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde

Ali Koç'un Erden Timur için söyledikleri yeniden gündemde: Her gece...
RTÜK görmesin! Kısmetse Olur'da yine kamera yokmuş gibi davrandılar

RTÜK görmesin! Yine kamera yokmuş gibi davrandılar
Bahis dosyasına giren Süper Lig maçı! 8 dakikada 2 penaltı kaçıran futbolcunun tavırlarına bakın

8 dakikada 2 penaltı kaçıran futbolcunun tavırlarına bakın