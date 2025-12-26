Tekirdağ'da su kanalına düşen otomobildeki çift yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkarak su kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'dan Muratlı yönüne seyreden M.K. idaresindeki 42 AEP 888 plakalı otomobil, ilçeye yaklaşık 1 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada sürücü M.K. ile yanındaki eşi G.K. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralı çift, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ