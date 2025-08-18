Tekirdağ'da Kontrolden Çıkan Otomobil Elektrik Direğine Çarptı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

Kaza, Kapaklı 19 Mayıs Mahallesi Faruk Ilgaz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarça yönünde ilerleyen 16 BKM 925 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Kazadan otomobil sürücüsü yara almadan kurtulurken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 14 Ağustos günü aynı yerde bir minibüs, kontrolden çıkarak refüjde bulunan bir ağacı ve elektrik direğini devirmişti. - TEKİRDAĞ